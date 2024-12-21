Стало известно, зачем Филипп Киркоров отправился на скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой

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Певец Александр Матвеев, известный как "внебрачный сын Филиппа Киркорова", высказал мнение, что музыкант посетил "голую" вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, так как доверял телеведущей.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

В беседе с NEWS.RU он предположил, что народный артист России не подозревал о провокационном характере мероприятия. Матвеев считает, что команда Киркорова должна была заранее узнать о сути события и оценить возможные риски.

По словам певца, Филипп Киркоров, которого часто приглашают на различные мероприятия, физически не может отследить характер каждого события и правильно подготовиться к нему. Однако опыт "голой" вечеринки показал, что от некоторых предложений следует отказываться.

"Сейчас сложное время, не исключены любые провокации, особенно в адрес знаменитостей. Всем необходимо быть предельно бдительными", — дал совет Матвеев.

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Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



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