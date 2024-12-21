Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правительство Албании ввело годичный запрет на использование TikTok
Как приготовить оливье, чтобы гости просили добавки
Как вырастить редиску до марта: секреты раннего урожая
Екатерина Стриженова показала младшую дочь, отказавшуюся от публичности
Как сделать рис для плова рассыпчатым
Почему собака отказывается есть из миски и что с этим делать
Надежда Кадышева отказалась записывать песню с MIA BOYKA: что случилось
Как помочь питомцу, если он плохо спит
Разбираем права водителя: можно ли не показывать документы на стоянке

Стало известно, зачем Филипп Киркоров отправился на скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Александр Матвеев, известный как "внебрачный сын Филиппа Киркорова", высказал мнение, что музыкант посетил "голую" вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, так как доверял телеведущей.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

В беседе с NEWS.RU он предположил, что народный артист России не подозревал о провокационном характере мероприятия. Матвеев считает, что команда Киркорова должна была заранее узнать о сути события и оценить возможные риски.

По словам певца, Филипп Киркоров, которого часто приглашают на различные мероприятия, физически не может отследить характер каждого события и правильно подготовиться к нему. Однако опыт "голой" вечеринки показал, что от некоторых предложений следует отказываться.

"Сейчас сложное время, не исключены любые провокации, особенно в адрес знаменитостей. Всем необходимо быть предельно бдительными", — дал совет Матвеев.

Ранее Ксения Бородина опубликовала шуточный ролик о своей совместной жизни с Николаем Сердюковым.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Миллионы лет подо льдом: что живет в озере Энигма
Наука и техника
Миллионы лет подо льдом: что живет в озере Энигма Аудио 
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Шоу-бизнес
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно Аудио 
Ледяной маникюр: тренд, который будет с нами всю зиму
Красота и стиль
Ледяной маникюр: тренд, который будет с нами всю зиму Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Последние материалы
Стало известно, зачем Филипп Киркоров отправился на скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой
Ксения Бородина сняла ролик о совместной жизни с Николаем Сердюковым: открыла портал в ад
ВВС сработали молниеносно: в Бразилии перехватили неопознанный самолёт
Неожиданные сочетания: соки, которые укрепляют иммунитет
Что сказать инспектору, чтобы быстро продолжить путь
Как избежать зимней гибели растений: советы по укрытию
Блейк Лайвли обвинила режиссёра Джастина Бальдони в сексуальных домогательствах
Натуральное питание: творог и яйца в рационе собаки
Секреты правильного выбора румян: как не ошибиться в оттенке
Катышки на одежде: узнайте как избавиться от них за минуту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.