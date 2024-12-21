Ксения Бородина сняла ролик о совместной жизни с Николаем Сердюковым: открыла портал в ад

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Блогерша Ксения Бородина поделилась забавным роликом о своей совместной жизни с женихом, блогером Николаем Сердюковым. Она выразила надежду, что её поклонники оценят юмор.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

Ксения, которой в начале декабря сделали предложение руки и сердца, рассказала, как "выглядят отношения с тревожным человеком".

"P.S. Надеюсь, чувство юмора к декабрю у вас ещё осталось (или я открыла портал в ад)", — подписала Ксения своё забавное видео.

Поклонники были в восторге от ролика и отметили, что Бородиной удалось показать реальную жизнь. Многие узнали в видео себя или своих близких.

В комментариях одной из подписчиц Ксения призналась, что Николай Сердюков тоже постоянно задаёт ей вопросы, потому что иногда забывает полученные ответы.

Ранее стало известно, что Блейк Лайвли подала иск в суд на режиссёра из-за домогательств.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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