Блогерша Ксения Дукалис раскрыла имя новорождённого сына

Недавно блогерша Ксения Дукалис поделилась в своём личном блоге радостной новостью: она впервые стала матерью. В подтверждение своих слов она опубликовала несколько фотографий с мужем и новорождённым сыном, а также раскрыла его имя.
Ксения Дукалис рассказала, что они с мужем решили назвать сына Григорием. Мальчик родился весом 4400 и ростом 54 см.
"Это лучшее завершение года! Мы наслаждаемся временем дома и вносим правки только в случае крайней необходимости. Спасибо вам за добрые слова и подарки, я буду хранить их и радоваться вместе с семьёй", — поделилась Ксения.
Ксения вышла замуж за бизнесмена Давида Назаряна в августе 2022 года. Свадьба прошла в Армении.
Блогерша близко дружит с супругой футболиста Фёдора Смолова Кариной Истоминой, которая стала матерью в ноябре прошлого года.
Ранее было опубликовано последнее интервью с Янисом Тиммой.
Кари́на И́горевна Смолова (в девичестве — Исто́мина, род. 20 апреля 1994, Москва, Россия) — российский музыкант, диджей, модель, блогер.
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