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Блогерша Ксения Дукалис раскрыла имя новорождённого сына

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Недавно блогерша Ксения Дукалис поделилась в своём личном блоге радостной новостью: она впервые стала матерью. В подтверждение своих слов она опубликовала несколько фотографий с мужем и новорождённым сыном, а также раскрыла его имя.

Ксения Дукалис с мужем и сыном
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ксении Дукалис в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Дукалис с мужем и сыном

Ксения Дукалис рассказала, что они с мужем решили назвать сына Григорием. Мальчик родился весом 4400 и ростом 54 см.

"Это лучшее завершение года! Мы наслаждаемся временем дома и вносим правки только в случае крайней необходимости. Спасибо вам за добрые слова и подарки, я буду хранить их и радоваться вместе с семьёй", — поделилась Ксения.

Ксения вышла замуж за бизнесмена Давида Назаряна в августе 2022 года. Свадьба прошла в Армении.

Блогерша близко дружит с супругой футболиста Фёдора Смолова Кариной Истоминой, которая стала матерью в ноябре прошлого года.

Ранее было опубликовано последнее интервью с Янисом Тиммой.

Уточнения

Кари́на И́горевна Смолова (в девичестве — Исто́мина, род. 20 апреля 1994, Москва, Россия) — российский музыкант, диджей, модель, блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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