Старшая дочь Петросяна утверждает, что Брухунова родила детей не от юмориста

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Старшая дочь Евгения Петросяна Викторина подозревает Татьяну Брухунову в обмане и настаивает на проведении ДНК-теста.

Фото: YouTube канал Петросян Live by Скриншот видео YouTube канала Петросян Live, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгений Петросян

Дочь юмориста от брака с балериной Беллой Кригер, прекратила общение с отцом после его развода с Еленой Степаненко. Она не доверяет молодой помощнице отца, подозревая что Татьяна родила сына Вагана и дочь Матильду от другого человека.

Петросян же твёрдо уверен, что дети — его и не собирается подтверждать своё отцовство с помощью ДНК-теста.

"Она считает, что дети вовсе не от него. Петросян отказывается делать ДНК, утверждая, что дети — его. Но старшая дочь не считает так", — утверждает светский обозреватель Светлана Рябкова.

С самого начала Викторина не испытывала симпатии к молодой сотруднице своего отца. По слухам, дочь известного артиста не верит в истинность чувств Брухуновой.

К слову, она ни разу не встречалась с младшими детьми своего отца и даже не поздравила его с их появлением на свет.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.