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Янис Тимма в последнем интервью перед смертью высказался о своей семье

1:18
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В Сети появился подкаст, записанный накануне самоубийства Яниса Тиммы. В этом подкасте спортсмен признался, что семья и близкие люди всегда были для него самым важным.

Янис Тимма
Фото: youtube.com by канал Buy Smart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янис Тимма

Ведущий задал вопрос о том, насколько сложно строить личную жизнь, будучи профессиональным баскетболистом. Янис рассказал о своём опыте и отметил, что при выборе работы всегда учитывает мнение своих близких.

Он объяснил, что самое сложное для него — это длительные отъезды из-за контрактов и возможностей, которые они предоставляют.

"Самое главное — чтобы семья была готова, у неё были возможность и желание. С одной стороны, это интересно — новые места, новые друзья, новые возможности. Но иногда это мешает. Для меня семья всегда на первом месте. Даже команда становится моей семьёй. Так было всегда, и так будет до последнего момента моей жизни", — поделился баскетболист.

Зрители, посмотревшие интервью, отметили, что, несмотря на улыбку, во взгляде спортсмена читалась грусть. Они предположили, что у него была глубокая депрессия.

Ранее стало известно, что Александр Петров увёз свою жену на Мальдивы.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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