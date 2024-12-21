Янис Тимма в последнем интервью перед смертью высказался о своей семье

В Сети появился подкаст, записанный накануне самоубийства Яниса Тиммы. В этом подкасте спортсмен признался, что семья и близкие люди всегда были для него самым важным.
Ведущий задал вопрос о том, насколько сложно строить личную жизнь, будучи профессиональным баскетболистом. Янис рассказал о своём опыте и отметил, что при выборе работы всегда учитывает мнение своих близких.
Он объяснил, что самое сложное для него — это длительные отъезды из-за контрактов и возможностей, которые они предоставляют.
"Самое главное — чтобы семья была готова, у неё были возможность и желание. С одной стороны, это интересно — новые места, новые друзья, новые возможности. Но иногда это мешает. Для меня семья всегда на первом месте. Даже команда становится моей семьёй. Так было всегда, и так будет до последнего момента моей жизни", — поделился баскетболист.
Зрители, посмотревшие интервью, отметили, что, несмотря на улыбку, во взгляде спортсмена читалась грусть. Они предположили, что у него была глубокая депрессия.
Ранее стало известно, что Александр Петров увёз свою жену на Мальдивы.
Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца.