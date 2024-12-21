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Александр Петров увёз беременную жену на Мальдивы

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Александр Петров и его беременная супруга Виктория Антонова (в девичестве) отправились в путешествие на Мальдивы, откуда они поделились с поклонниками семейными фотографиями.

Александр Петров с женой
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Антоновой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Петров с женой

Поклонники были в восторге от снимков и пожелали паре семейного счастья. Многие отметили, что Виктории очень идёт беременность.

"Вы нереальные", "Вы — пример настоящей любви", "Очень красивые", — писали пользователи соцсетей в комментариях.

Некоторые предположили, что у пары родится дочка.

Александр Петров и Виктория Антонова поженились в сентябре 2023 года, а в ноябре сыграли свадьбу в кругу друзей и родственников. По некоторым данным, артист потратил на торжество 25 миллионов рублей.

Ранее Любовь Аксёнова рассказала о своих экспериментах с внешностью ради роли в кино.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, Ярославская область, СССР) — российский актёр театра, кино и телевидения. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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