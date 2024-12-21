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Любовь Аксёнова готова к экспериментам с внешностью ради роли в кино: мне любопытно

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Любовь Аксёнова, известная своими ролями в кино, не боится экспериментировать со своей внешностью.

Любовь Аксенова
Фото: youtube.com by канал START, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Любовь Аксенова

В интервью журналу VOICE она поделилась, что готова как набрать вес, так и похудеть, чтобы воплотить на экране определённый образ.

"Мне было бы любопытно изменить своё тело: набрать мышечную массу или, наоборот, похудеть. Или освоить новый навык для съёмок: например, научиться делать колесо или овладеть боевыми искусствами", — сказала актриса.

Любовь Аксёнова подчёркивает, что путь к принятию себя может быть долгим. По её словам, ей приходится каждый раз прислушиваться к своему внутреннему голосу: иногда игнорировать его, а иногда договариваться.

Артистка не скрывает, что ей важно нравиться себе, но при этом она не хочет переходить границы, как и в случае с самокритикой.

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Уточнения

Любовь Павловна Аксёнова (при рождении Новикова; род. 15 марта 1990, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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