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Анастасия Ивлеева впервые высказалась о своём муже

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Впервые с момента объявления о втором замужестве Анастасия Ивлеева решила поделиться своими мыслями о супруге. Хотя телеведущая не стала раскрывать личность своего избранника, журналисты быстро выяснили, что им стал ведущий телеканала "Культура" Филипп Бегак.

Прохор Шаляпин и Анастасия Ивлеева
Фото: Telegram by Telegram-канал Прохора Шаляпина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прохор Шаляпин и Анастасия Ивлеева

В своём Telegram-канале Анастасия Ивлеева поделилась подарком от своего мужа и дала ему небольшую характеристику.

"Подарки от душного мужа", — написала она под фотографией с книгами.

Чуть позже она призналась, что в её жизни началась новая эра, сопроводив свою подпись эмодзи в виде ангельского крыла. Стоит отметить, что после публичной "отмены" из-за проведения "голой" вечеринки Анастасия Ивлеева посвящает своё свободное время чтению литературы.

Ранее Анна Калашникова отреагировала на слухи о романе своего бывшего возлюбленного с певицей Алсу.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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