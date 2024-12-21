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Калашникова высказалась о романе своего экс-возлюбленного с певицей Алсу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Калашникова, певица и модель, опровергла слухи о том, что её бывший возлюбленный встречается с певицей Алсу.

Алсу
Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алсу

В интервью с Woman.ru светская львица призналась, что слышала об их отношениях, и решила напрямую задать вопрос своему бывшему избраннику. По её словам, мужчина подтвердил, что между ним и Алсу ничего нет.

"Я тоже слышала такие разговоры. Мы общались с этим человеком не так давно, и он подтвердил, что никаких отношений нет. Более того, они просто приятели, виделись три раза в общих компаниях. Не вижу смысла что-то комментировать", — сказала Анна Калашникова.

Алсу тоже отказывается комментировать какие-либо изменения в своей личной жизни после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Информацию о том, что у исполнительницы появился возлюбленный, рассказал адвокат её экс-супруга Александр Добровинский.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своих отношениях с дочерью Марией.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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