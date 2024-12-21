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Федосеева-Шукшина заявила, что с дочерью Марией почти не общается: ей не до меня

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, сопровождаемая младшей дочерью Ольгой, пришла в Таганский суд Москвы, чтобы отстоять свою долю в наследстве Василия Шукшина. В беседе с журналистами она рассказала, что практически не общается со средней наследницей Марией.

Лидия Федосеева-Шукшина
Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лидия Федосеева-Шукшина

86-летняя артистка поделилась своими проблемами со здоровьем, отметив, что у неё болят ноги, и никакие препараты уже не помогают. Заботу о ней взяла на себя дочь Ольга, с которой она живёт в четырёхкомнатной квартире в Москве.

"Ольга ухаживает за мной, она для меня большая поддержка. В санаторий я не езжу, зачем мне это? Лучше дома с Ольгой, чем в санатории. У меня много хороших книг, я много читаю. Машу я давно не видела. Она занята работой, своими детьми и внуками, ей не до меня. Но мы с ней созваниваемся", — цитирует Федосееву-Шукшину "Комсомольская правда".

Также она нечасто общается с внуками, но они всегда уверяют её, что у них всё хорошо. Кроме того, Макар (сын Марии Шукшиной) привозит ей деньги, полученные от авторских прав.

Ранее Данила Козловский показал свою подросшую дочь.

 

Уточнения

Ли́дия Никола́евна Федосе́ева-Шукшина́ (род. 25 сентября 1938, Ленинград, СССР) — советская и российская киноактриса; народная артистка РСФСР (1984).

Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер; заслуженная артистка Российской Федерации (2008).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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