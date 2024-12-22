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Психиатр объяснил, что такое нервный срыв на примере певицы Анны Седоковой

1:03
Шоу-бизнес

Певицу Анну Седокову госпитализировали по предписанию невролога. У звезды случился нервный срыв из-за смерти бывшего мужа, спортсмена Яниса Тиммы.

Певица Анна Седокова
Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman
Певица Анна Седокова

Психиатр рассказал, что нервный срыв проявляется в форме тревоги и паники. Иногда он сопровождается физическими болями.

Ранее сообщалось, что Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти.

У человека начинаются проблемы со сном, его охватывает чувство страха, он бывает не в силах совладать со своими эмоциями.

"Также он испытывает массу неприятных телесных и вегетативных ощущений, в том числе боль и дискомфорт в сердце и груди, затрудненное дыхание", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Психиатр объяснил, что нервный срыв нередко проявляется после полученной психологической травмы. Он отметил, что период восстановления зависит от индивидуальных особенностей каждого человека.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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