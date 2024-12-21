Данила Козловский показал подросшую дочь Оду-Валентину

Актёр и режиссёр Данила Козловский в своём личном блоге поделился редким фото со своей подросшей дочерью Одой-Валентиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Данила Козловский

Девочка живёт вместе с матерью в США. Артист посетил океанариум вместе с наследницей, где и сделал этот снимок.

Ода-Валентина родилась в 2020 году. Её мать, актриса Ольга Зуева, несколько лет состояла в романтических отношениях с Данилой Козловским. Однако после рождения ребёнка они расстались.

Режиссёр не называет причины разрыва с бывшей возлюбленной, но признаёт, что поступил с ней "гадко". Данила Козловский отмечает, что появление дочери изменило его мировоззрение.

Уже несколько лет ходят слухи о романе Данилы Козловского с актрисой Оксаной Акиньшиной. Однако знаменитости никак не комментируют информацию о своей личной жизни.

Ранее стало известно, что Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей перед разводом.

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.



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