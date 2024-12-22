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Анастасия Панина рассказала, что стала актрисой случайно

1:00
Шоу-бизнес

Звезда сериалов "Психологини" и "Физрук" Анастасия Панина вспомнила, как попала в актёрскую профессию.

Актриса Анастасия Панина
Фото: https://vk.com/wall-22405609 by ВК-аккаунт Анастасии Паниной is licensed under public doman
Актриса Анастасия Панина

В прокат выходит семейная комедия "Одна дома. Великолепная пятёрка", в которой одну из главных ролей исполнила Анастасия Панина.

Ранее дочь певицы Славы рассказала, на что готова ради карьеры в кино.

Актриса увидела сходство между судьбой своей героини и своей собственной жизненной историей. Она также начинала спортивную карьеру, а потом по воле случая пришла в актёрскую профессию.

"На самом деле, как я попала в профессию — это долгая история. Она почти о чуде, о воле счастливого случая", — рассказала звезда в беседе с "Вечерней Москвой".

Панина рассказывала, что друзья уговорили её поучаствовать в кастинге актёров в сериале "Бедная Настя". От роли она отказалась, так как в этот момент ей удалось поступить в Школу-студию МХАТ.

Уточнения

Моско́вский Худо́жественный теа́тр и́мени Анто́на Па́вловича Че́хова (МХТ имени А  П  Чехова) — московский драматический театр, образованный в 1987 году после разделения МХАТ СССР имени Максима Горького на два театра.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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