Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги

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Баскетболист Янис Тимма незадолго до развода занял у певицы Анны Седоковой один миллион рублей, чтобы погасить долг по алиментам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал GQ Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янис Тимма

У спортсмена есть шестилетний сын Кристиан от первой жены Саны Оши, которая и подала на алименты. Известно, что имущество Тиммы в Латвии было выставлено на продажу из-за этого долга.

Янис Тимма незадолго до своей смерти жаловался друзьям на проблемы в работе и личной жизни. Он говорил, что не общается с родными.

Последний раз Янис Тимма и Анна Седокова виделись за две недели до трагедии. Тогда баскетболист просил отменить развод, но получил отказ.

Ранее Анна Хилькевич рассказала, что ушла из дома ради возлюбленного, который был наркозависимым.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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