Психиатр объяснил, можно ли было предотвратить смерть Яниса Тиммы

Психиатр-психотерапевт Алексей Вилков объяснил возможные причины добровольного ухода из жизни баскетболиста Яниса Тиммы.
Эксперт рассказал, что причинами суицидальных наклонностей может быть затянувшаяся депрессия.
Ранее стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма.
"Если депрессия длится долго и человек не получает психологическую или медикаментозную помощь по назначению врача, то постепенно болезнь усиливается", — цитирует слова психиатра "Вечерняя Москва".
Вилков отметил, что когда человек высказывает мысли о смерти, он опасен для самого себя. Чтобы спасти больного, его следует госпитализировать.
Супруга покойного спортсмена Анна Седокова приняла на себя все расходы по транспортировке тела Яниса Тиммы на родину в Ригу, где родители баскетболиста решили его похоронить.
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
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