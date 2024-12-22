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Психиатр объяснил, можно ли было предотвратить смерть Яниса Тиммы

0:57
Шоу-бизнес

Психиатр-психотерапевт Алексей Вилков объяснил возможные причины добровольного ухода из жизни баскетболиста Яниса Тиммы.

Янис Тимма
Фото: youtube.com by канал GQ Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янис Тимма

Эксперт рассказал, что причинами суицидальных наклонностей может быть затянувшаяся депрессия.

Ранее стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма.

"Если депрессия длится долго и человек не получает психологическую или медикаментозную помощь по назначению врача, то постепенно болезнь усиливается", — цитирует слова психиатра "Вечерняя Москва".

Вилков отметил, что когда человек высказывает мысли о смерти, он опасен для самого себя. Чтобы спасти больного, его следует госпитализировать.

Супруга покойного спортсмена Анна Седокова приняла на себя все расходы по транспортировке тела Яниса Тиммы на родину в Ригу, где родители баскетболиста решили его похоронить.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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