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Анна Хилькевич ушла из дома ради возлюбленного-наркомана

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич поделилась своими воспоминаниями об одном из бывших молодых людей, который страдал от наркотической зависимости. Она рассказала, что ради него была готова на все, даже уйти из дома.

Анна Хилькевич
Фото: youtube.com by канал Karina Nigay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Хилькевич

По словам Анны, её молодой человек был младше неё и вёл не самый благоразумный образ жизни. Когда родители запретили ей видеться с ним, она собрала вещи и ушла ночью.

"Он был в глубокой зависимости от наркотиков, и я пыталась его спасти. Но потом и меня затянуло в этот мир. В тот период я ночевала в подъезде и даже отмечала Новый год с бездомным", — рассказала Анна.

Она также добавила, что думала о том, чтобы устроиться работать в стриптиз-клуб, но не смогла переступить через свой страх и раздеться перед незнакомым мужчиной.

Ранее Тимати намекнул, что женился.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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