Рэпер Тимати намекнул, что женился

Рэпер Тимати, известный также как Тимур Юнусов, в своем личном блоге намекнул на то, что узаконил свои отношения с моделью Валентиной Ивановой.
41-летний артист опубликовал шуточный видеоролик, на котором в разных живописных местах установлен унитаз. Подпись к видео гласила:
"Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены", — гласила подпись к видео.
Несмотря на это, ни Тимати, ни его избранница, которая также активно ведет блог, не сообщали о предстоящей свадьбе. Однако в недавнем выпуске юмористического шоу "Натальная карта" музыкант признавался, что готов к браку.
У Тимати есть дочь Алиса от модели Алёны Шишковой и сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой. Ни на одной из своих бывших возлюбленных Тимати не был официально женат.
Ранее Мария Луговая, мать двоих детей, поделилась своими трудностями в воспитании.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
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