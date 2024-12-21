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Рэпер Тимати намекнул, что женился

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Тимати, известный также как Тимур Юнусов, в своем личном блоге намекнул на то, что узаконил свои отношения с моделью Валентиной Ивановой.

Анастасия Решетова и Тимати
Фото: Telegram by Telegram-канал Анастасии Решетовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Решетова и Тимати

41-летний артист опубликовал шуточный видеоролик, на котором в разных живописных местах установлен унитаз. Подпись к видео гласила:

"Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены", — гласила подпись к видео.

Несмотря на это, ни Тимати, ни его избранница, которая также активно ведет блог, не сообщали о предстоящей свадьбе. Однако в недавнем выпуске юмористического шоу "Натальная карта" музыкант признавался, что готов к браку.

У Тимати есть дочь Алиса от модели Алёны Шишковой и сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой. Ни на одной из своих бывших возлюбленных Тимати не был официально женат.

Ранее Мария Луговая, мать двоих детей, поделилась своими трудностями в воспитании.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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