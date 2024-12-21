Актриса Мария Луговая пожаловалась на трудности после рождения второго ребёнка: всё совмещать очень сложно

Актриса и звезда сериала "Рыжая" Мария Луговая поделилась своими переживаниями о воспитании двоих детей. По её словам, она не была готова к появлению второго ребёнка.
Мария Луговая рассказала, что ей очень сложно совмещать воспитание двоих детей. Она боится оставаться с ними одна, особенно когда они вместе на детской площадке. Однажды её сын расплакался, и ей пришлось отправить дочь играть самостоятельно. Однако девочка умудрилась разбить лоб.
"Рыдает Марта, кричит навзрыд Андрюша, а я хочу застрелиться… Стою посреди этой площадки и не знаю, к кому бежать первым. Мне нужно минут 10, чтобы покормить Андрея, а ещё нужно помочь Марте…" — поделилась актриса.
Она отметила, что до сих пор учится находить баланс между двумя своими наследниками. Сейчас всё происходит "на бегу", очень быстро, но уже становится больше спокойствия и счастья.
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