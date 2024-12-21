Актриса Мария Луговая пожаловалась на трудности после рождения второго ребёнка: всё совмещать очень сложно

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Актриса и звезда сериала "Рыжая" Мария Луговая поделилась своими переживаниями о воспитании двоих детей. По её словам, она не была готова к появлению второго ребёнка.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Марии Луговой в Инстаграм*(запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Луговая и Сергей Лавыгин

Мария Луговая рассказала, что ей очень сложно совмещать воспитание двоих детей. Она боится оставаться с ними одна, особенно когда они вместе на детской площадке. Однажды её сын расплакался, и ей пришлось отправить дочь играть самостоятельно. Однако девочка умудрилась разбить лоб.

"Рыдает Марта, кричит навзрыд Андрюша, а я хочу застрелиться… Стою посреди этой площадки и не знаю, к кому бежать первым. Мне нужно минут 10, чтобы покормить Андрея, а ещё нужно помочь Марте…" — поделилась актриса.

Она отметила, что до сих пор учится находить баланс между двумя своими наследниками. Сейчас всё происходит "на бегу", очень быстро, но уже становится больше спокойствия и счастья.

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Уточнения

Сергей Валерьевич Лавы́гин (род. 27 июля 1980, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино.



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