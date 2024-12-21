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Актриса Мария Луговая пожаловалась на трудности после рождения второго ребёнка: всё совмещать очень сложно

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса и звезда сериала "Рыжая" Мария Луговая поделилась своими переживаниями о воспитании двоих детей. По её словам, она не была готова к появлению второго ребёнка.

Мария Луговая и Сергей Лавыгин
Фото: instagram.com by личный аккаунт Марии Луговой в Инстаграм*(запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Луговая и Сергей Лавыгин

Мария Луговая рассказала, что ей очень сложно совмещать воспитание двоих детей. Она боится оставаться с ними одна, особенно когда они вместе на детской площадке. Однажды её сын расплакался, и ей пришлось отправить дочь играть самостоятельно. Однако девочка умудрилась разбить лоб.

"Рыдает Марта, кричит навзрыд Андрюша, а я хочу застрелиться… Стою посреди этой площадки и не знаю, к кому бежать первым. Мне нужно минут 10, чтобы покормить Андрея, а ещё нужно помочь Марте…" — поделилась актриса.

Она отметила, что до сих пор учится находить баланс между двумя своими наследниками. Сейчас всё происходит "на бегу", очень быстро, но уже становится больше спокойствия и счастья.

Ранее появилась информация о том, что Анна Седокова не поедет на похороны Яниса Тиммы в Ригу.

Уточнения

Сергей Валерьевич Лавы́гин (род. 27 июля 1980, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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