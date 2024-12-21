Как Сергей Бурунов добился успеха, несмотря на провалы в начале карьеры

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Бурунов не сдался на пути к успеху, несмотря на то, что в начале своего творческого пути он столкнулся с проблемами и непониманием.

Фото: https://vk.com/sergeyburunovofficial by ВК-аккаунт Сергея Бурунова is licensed under public doman Актёр Сергей Бурунов

Звезда сериала "Полицейский с рублёвки" не смог поступить в театральный вуз. После провала вступительных экзаменов будущий актёр решил учиться в эстрадно-цирковом училище.

Ранее сообщалось, почему Сергей Бурунов больше не озвучивает Леонардо Ди Каприо.

Как сообщает "Вечерняя Москва" Сергей ходил на подготовительные курсы Высшего театрального училища имени Щукина, участь параллельно в цирковом учебном заведении.

После окончания учёбы Бурунов длительное время не мог найти работу. За это он подвергался критике и насмешкам со стороны родственников.

Иногда ему удавалось сыграть маленькие роли в Театре сатиры. Перебивался он эпизодическими ролями в сериалах.

Известность к Бурунову начала приходить после его пародий в телевизионных шоу. Публика безошибочно разглядела в артисте комедийный талант.

Уточнения

Серге́й Алекса́ндрович Буруно́в (род. 6 марта 1977, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, пародист, телеведущий.



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