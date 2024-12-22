Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем привлекает нетуристическая Мацусака в Японии
COVID-19 помог физикам впервые измерить квантовую геометрию
От петуний до гвоздик: как получить крепкую рассаду в холодное время?
10 растений для тех, кто не умеет ухаживать за цветами
Листья салата помогают при бессоннице
Ремонт ванной комнаты в 2025 году: что больше не в моде?
Lamborghini представила суперкар Temerario
Какими должны быть блюда на новогоднем столе, чтобы не навредить фигуре и здоровью?
Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области

Ирина Шейк опубликовала пикантные фотографии с шоколадом Алёнка

0:55
Шоу-бизнес

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк опубликовала гастрономический пост с ностальгическим подтекстом.

Модель Ирина Шейк
Фото: https://www.instagram.com/irinashayk by Инстаграм Ирины Шейк is licensed under public doman
Модель Ирина Шейк

Ирина Шейк решила порадовать себя блюдами русской кухни и шоколадом из России.

Модель разместила в "Инстаграме"* фото с блюдами сочного винегрета. На одном из фото Шейк запечатлена с открытым декольте. Между грудями знаменитость поместила маленькую плитку шоколада "Алёнка".

"Рождественский винегретик и конфетки", — написал Ирина под кадрами.

Подписчики оценили креатив модели.

"Молодец, ирина! Человек, который любит и ценить своё прошлое! С Новым годом";

"Самая вкусная — русская кухня";

"Алёнка в шоке", — писали фолловеры под постом Шейк.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря?
Еда и рецепты
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря? Аудио 
Мать и сестра Агаты Муцениеце приехали в Россию: по какому поводу
Российский шоу-бизнес
Мать и сестра Агаты Муцениеце приехали в Россию: по какому поводу Аудио 
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Наука и техника
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Непонятные для иностранцев. Традиции на Новый год, которые мы унаследовали от СССР Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Последние материалы
Листья салата помогают при бессоннице
Ремонт ванной комнаты в 2025 году: что больше не в моде?
Lamborghini представила суперкар Temerario
Какими должны быть блюда на новогоднем столе, чтобы не навредить фигуре и здоровью?
Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области
Как сохранить результат после похудения и не набрать вес?
Три способа омолодить фиалку и сохранить сорт
Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" возобновлены
Секрет утренней воды: как избежать дискомфорта
Топ-8 стойких цветов для долговечных букетов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.