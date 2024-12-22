Ирина Шейк опубликовала пикантные фотографии с шоколадом Алёнка

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк опубликовала гастрономический пост с ностальгическим подтекстом.

Фото: https://www.instagram.com/irinashayk by Инстаграм Ирины Шейк is licensed under public doman Модель Ирина Шейк

Ирина Шейк решила порадовать себя блюдами русской кухни и шоколадом из России.

Модель разместила в "Инстаграме"* фото с блюдами сочного винегрета. На одном из фото Шейк запечатлена с открытым декольте. Между грудями знаменитость поместила маленькую плитку шоколада "Алёнка".

"Рождественский винегретик и конфетки", — написал Ирина под кадрами.

Подписчики оценили креатив модели.

"Молодец, ирина! Человек, который любит и ценить своё прошлое! С Новым годом"; "Самая вкусная — русская кухня"; "Алёнка в шоке", — писали фолловеры под постом Шейк.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса.



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