Ирина Шейк опубликовала пикантные фотографии с шоколадом Алёнка

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк опубликовала гастрономический пост с ностальгическим подтекстом.
Ирина Шейк решила порадовать себя блюдами русской кухни и шоколадом из России.
Модель разместила в "Инстаграме"* фото с блюдами сочного винегрета. На одном из фото Шейк запечатлена с открытым декольте. Между грудями знаменитость поместила маленькую плитку шоколада "Алёнка".
"Рождественский винегретик и конфетки", — написал Ирина под кадрами.
Подписчики оценили креатив модели.
"Молодец, ирина! Человек, который любит и ценить своё прошлое! С Новым годом";
"Самая вкусная — русская кухня";
"Алёнка в шоке", — писали фолловеры под постом Шейк.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса.
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