Раскрыто, почему Анна Седокова не поедет на похороны Яниса Тиммы в Ригу

На следующей неделе в Риге пройдут похороны бывшего мужа Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы. Однако сама певица не сможет присутствовать на церемонии прощания, так как находится под наблюдением врачей после нервного срыва.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

Решение о том, стоит ли ехать на похороны, Анна Седокова может принять только после встречи с матерью спортсмена, которая должна прилететь в Москву за телом сына. Однако вероятность того, что певица всё-таки отправится в Латвию, чтобы проститься с бывшим возлюбленным, крайне мала, поскольку в её адрес могут быть провокации.

Отец Яниса Тиммы и его первая супруга выступают против Анны Седоковой и утверждают, что именно она разрушила жизнь баскетболиста. В то же время, его мать и сестра не говорят ничего плохого о певице, а даже благодарят её за предложенную помощь.

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Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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