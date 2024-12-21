Собчак высказалась о конфликте Алсу с адвокатом Добровинским

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала публичную перебранку между певицей Алсу и адвокатом Александром Добровинским.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman Певица Алсу

Собчак не прошла мимо конфликта певицы Алсу с адвокатом, представляющим интересы её экс-супруга Яна Абрамова.

Юрист назвал имя предполагаемого возлюбленного певицы Алсу, однако предпочёл скрыть личность этого человека, замаскировав свои слова звуковым сигналом.

Собчак кратко пересказала суть противостояния.

"Тем временем у Алсу снова все "врут". На этот раз врунами оказались журналисты и расследователи, которые, со слов певицы, обливают её фейками", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Добровинский припомнил, по словам журналистки, вечеринки, в которых Алсу якобы принимала участие на Ибице летом 2024 года. Не забыл он рассказать и о том, что певица является гражданкой Великобритании.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).



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