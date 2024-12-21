Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три растения, которые сделают ваш дом оазисом спокойствия
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии
Что нельзя есть в Новый год, чтобы избежать проблем с желудком
Смерть в СИЗО: поджигатель из Ростовской области не дожил до этапа
Тонкости ухода за пуховиком: от стирки до сушки
Новый Honda Ridgeline 2026 раскрыт до премьеры
Италия увеличила экспорт вина в Россию
Инвазивная тилапия вторглась в солёные воды Бразилии
Старшая дочь Петросяна утверждает, что Брухунова родила детей не от юмориста

Собчак высказалась о конфликте Алсу с адвокатом Добровинским

1:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала публичную перебранку между певицей Алсу и адвокатом Александром Добровинским.

Певица Алсу
Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman
Певица Алсу

Собчак не прошла мимо конфликта певицы Алсу с адвокатом, представляющим интересы её экс-супруга Яна Абрамова.

Юрист назвал имя предполагаемого возлюбленного певицы Алсу, однако предпочёл скрыть личность этого человека, замаскировав свои слова звуковым сигналом.

Собчак кратко пересказала суть противостояния.

"Тем временем у Алсу снова все "врут". На этот раз врунами оказались журналисты и расследователи, которые, со слов певицы, обливают её фейками", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Добровинский припомнил, по словам журналистки, вечеринки, в которых Алсу якобы принимала участие на Ибице летом 2024 года. Не забыл он рассказать и о том, что певица является гражданкой Великобритании.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях
Недвижимость
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях Аудио 
Ледяной маникюр: тренд, который будет с нами всю зиму
Красота и стиль
Ледяной маникюр: тренд, который будет с нами всю зиму Аудио 
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Авто
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Готовим Наполеон дома: простой рецепт для начинающих
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Последние материалы
Три растения, которые сделают ваш дом оазисом спокойствия
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии
Что нельзя есть в Новый год, чтобы избежать проблем с желудком
Смерть в СИЗО: поджигатель из Ростовской области не дожил до этапа
Тонкости ухода за пуховиком: от стирки до сушки
Новый Honda Ridgeline 2026 раскрыт до премьеры
Италия увеличила экспорт вина в Россию
Инвазивная тилапия вторглась в солёные воды Бразилии
Старшая дочь Петросяна утверждает, что Брухунова родила детей не от юмориста
Собчак высказалась о конфликте Алсу с адвокатом Добровинским
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.