Певица Лика Стар раскрыла, как Алла Пугачёва уничтожила её карьеру

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В недавнем интервью для YouTube-канала "PROжизнь" певица Лика Стар поделилась воспоминаниями о том, как народная артистка СССР Алла Пугачёва вычеркнула её из шоу-бизнеса из-за ревности.

Фото: youtube.com by канал PROжизнь, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лика Стар

По словам Лики Стар, ей пришлось на некоторое время отказаться от работы и выступлений из-за "мести" Пугачёвой. Певица утверждает, что Алла Борисовна приревновала своего бывшего зятя Владимира Преснякова к молодой исполнительнице.

Лика Стар столкнулась с этой "отменой" во время поездки на фестиваль в Севастополь. Тогда Алла Пугачёва собственноручно вычеркнула её из готовой концертной программы.

"Весь шоу-бизнес полетел. Я сидела в гостинице, когда мне позвонили и сказали: "Лика, тебя вычеркнули из программы, Алла Борисовна собственноручно вычеркнула"". — рассказала артистка.

Она отметила, что уже на обратном пути с ней никто не разговаривал, хотя до этого многие улыбались ей в лицо и называли подругой.

В 2022 году певица вернулась в Россию после более чем 20 лет жизни в Италии с итальянским дизайнером Анджело Сеччи.

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Уточнения

Ли́ка Ста́р (настоящее имя — Ли́ка Оле́говна Па́влова; род. 3 сентября 1972, Вильнюс, Литовская ССР, СССР) — советская и российская рэп-исполнительница, певица, диск-жокей, музыкальный продюсер.



А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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