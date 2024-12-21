Илья Авербух объяснил, за что любит Лизу Арзамасову

Фигурист Илья Авербух трогательно признался в любви актрисе Лизе Арзамасовой в годовщину их свадьбы.
Илья Авербух опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с женой, звездой сериала "Папины дочки" Лизой Арзамасовой. На снимке супруги одеты в изысканные вечерние наряды.
Авербух отметил, что связь между ним и женой настолько близкая, что он ощущает родство их душ.
"Одно дыхание, одно мироощущение, одно стремление… Люди называют это любовью!" — написал олимпийский чемпион по фигурному катанию в личном микроблоге.
Он поблагодарил супругу за четыре совместно прожитых с ним года. Он объяснил, что восхищается своей "нереально красивой" женой.
Ранее Лиза Арзамасова и Илья Авербух отметили годовщину свадьбы "с новым пассажиром на борту".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.