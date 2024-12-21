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Илья Авербух объяснил, за что любит Лизу Арзамасову

1:03
Шоу-бизнес

Фигурист Илья Авербух трогательно признался в любви актрисе Лизе Арзамасовой в годовщину их свадьбы.

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух
Фото: https://www.instagram.com/averbukhofficial by Инстаграм Ильи Авербуха is licensed under public doman
Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух

Илья Авербух опубликовал в "Инстаграме"* фото в обнимку с женой, звездой сериала "Папины дочки" Лизой Арзамасовой. На снимке супруги одеты в изысканные вечерние наряды.

Авербух отметил, что связь между ним и женой настолько близкая, что он ощущает родство их душ.

"Одно дыхание, одно мироощущение, одно стремление… Люди называют это любовью!" — написал олимпийский чемпион по фигурному катанию в личном микроблоге.

Он поблагодарил супругу за четыре совместно прожитых с ним года. Он объяснил, что восхищается своей "нереально красивой" женой.

Ранее Лиза Арзамасова и Илья Авербух отметили годовщину свадьбы "с новым пассажиром на борту".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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