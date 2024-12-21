Чешский композитор Карел Свобода перед смертью позвонил сыну: о чём говорил музыкант

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Чешский композитор Карел Свобода незадолго до своей кончины находился в состоянии глубокой депрессии. По словам его сына Петра, он не хотел стареть, и его брак с женой переживал не лучшие времена.

Фото: youtube.com by канал Pepa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Карел Свобода

Перед трагедией Карел Свобода звонил Петру и неоднократно извинялся, не объясняя причин своего состояния. В тот момент Пётр не придал этому значения и заверил отца, что они скоро увидятся.

Однако вскоре, 28 ноября 2007 года, Карел Свобода был найден мёртвым во дворе своего дома. Его вдова Вендула не склонна связывать произошедшее с проблемами в браке. Она убеждена, что композитор не смог справиться с чувством собственной беспомощности, вызванным старением.

Карел Свобода является автором музыки для множества телесериалов, которые завоевали сердца целого поколения европейцев. Среди них такие культовые картины, как "Викинги Вики", "Пчелка Майя" и "Удивительные приключения Нильса". Он также создал музыку для фильма "Три желания Золушки".

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Уточнения

Карел Сво́бода (чеш. Karel Svoboda; 19 декабря 1938 — 28 января 2007) — чехословацкий и чешский композитор, писавший эстрадную музыку.



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