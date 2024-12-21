Ирина Шейк готовится к Новому году в русском стиле: поклонники не скрывают восторга

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Известная супермодель российского происхождения Ирина Шейк в своём личном блоге поделилась видео с праздничным застольем. На столе были представлены традиционные русские блюда: винегрет, ржаной хлеб, блины и икра.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ирины Шейк в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ирина Шейк

Ирина Шейк, которая уже много лет живёт в Нью-Йорке, не забывает о своём происхождении. Она родилась в Челябинске и сохранила любовь к русской культуре и традициям. В серии уютных фотографий, посвящённых "русскому Новому году", она продемонстрировала своё прошлое.

"По-рождественски. Винегретик и конфетки", — написала Ирина Шейк в подписи к одному из снимков.

Также она показала, как её семилетняя дочь Леа упаковывает угощения для гостей — русские конфеты, среди которых знаменитая "Алёнка".

Поклонники были в восторге от выбора модели, отметив, что её стол выглядит по-настоящему душевным и истинно русским.

Ранее стало известно, что у актёра Александра Петрова родится дочь.

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса.



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