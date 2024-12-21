Александр Петров и его жена Виктория впервые станут родителями: раскрыт пол ребёнка

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В семье актёра Александра Петрова и его супруги Виктории ожидается пополнение — на свет появится девочка. Майя Королёва, известная эзотерик, поделилась своими предсказаниями с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Александра Петрова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Петров с женой

Майя Королёва рассказала, что дочь актёра будет открытой и доброй, что позволит ей привлекать к себе внимание окружающих. По её мнению, девочка сможет пойти по стопам знаменитого отца и стать актрисой, но только по собственной инициативе, без какого-либо давления со стороны родителей.

Кроме того, эзотерик, используя карты Таро, предсказала, что у Александра Петрова и Виктории ещё будут дети.

"Карта десятка Кубков символизирует полноту семейного счастья. Однако, если заглянуть в более дальнюю перспективу, возможно, судьба откроет Александру путь и к другой семье, но в гармонии с уже существующими детьми", — заключила гадалка.

Стоит отметить, что Александр Петров женился на своей возлюбленной Виктории в прошлом году, что стало полной неожиданностью для большинства его поклонников. Стоит также упомянуть, что несколько лет актёр состоял в отношениях с коллегой Стасей Милославской.

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Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, Ярославская область, СССР) — российский актёр театра, кино и телевидения.



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