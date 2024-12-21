Иосиф Пригожин осудил Филиппа Киркорова за оскорбления в адрес Анастасии Ивлеевой: это недостойно короля

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Иосиф Пригожин, известный продюсер и супруг певицы Валерии, высказался о конфликте между народным артистом России Филиппом Киркоровым и блогершей Анастасией Ивлеевой, который произошёл в публичном пространстве. Он считает, что музыканту, который сам себя называет королём российской эстрады, не следует опускаться до оскорблений.

Фото: vk.com by канал VK Видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Филипп Киркоров

Пригожин понимает возмущение артиста, который мог потерять всё из-за участия в "голой" вечеринке. Он полагает, что Киркоров имеет право на негативные эмоции, если его подставили и даже не извинились.

Однако Иосиф Пригожин не согласен с тем, как певец обращается к Анастасии Ивлеевой, публично называя её "мерзкой крысой".

"Я так не делаю, поэтому Филиппу, наверное, можно всё. Это грубо и неправильно. Давайте так. Если мы говорим, что он король, то это недостойно короля", — подчеркнул бизнесмен.

Ранее Лера Кудрявцева публично высмеяла заболевшего мужа.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.