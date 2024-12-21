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Александр Гудков радуется запрету появляться на российском ТВ: как будто лучшая жизнь идёт

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист Александр Гудков признался, что после запрета появления на телевидении получил возможность проявить себя в том, что ему по-настоящему нравится.

Александр Гудков
Фото: youtube.com by канал Саша Сулим, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Гудков

В разговоре с журналисткой Сашей Сулим он отметил, что у него появилось время подумать над теми проектами, на которые раньше не хватало времени. Он считает, что в последние два года проживает свою лучшую жизнь, так как никто не звонит и не дёргает его по мелочам.

"Сейчас есть возможность заняться тем, что я люблю, а люблю я придумывать, то есть быть не головой в телевизоре, а работать за кадром и креативить. Запрет появления на телике дал мне возможность проявить себя там, где мне нравится", — пояснил шоумен.

После начала СВО и закрытия программы "Вечерний Ургант" на Первом канале ходили слухи, что Александр Гудков эмигрировал за границу, однако недавно стало известно, что шоумен живёт в России.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, что один из режиссёров предлагал ей стать любовницей.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Гудко́в (род. 24 февраля 1983, Ступино, Московская область) — российский актёр, юморист, телеведущий, шоумен, сценарист, видеоблогер и актёр озвучания и дубляжа.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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