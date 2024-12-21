Агата Муцениеце подверглась домогательствам со стороны режиссёра: сказал, что я дура

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Актриса Агата Муцениеце в YouTube-шоу "Сплетница-4" поделилась историей, которая произошла с ней в начале кинокарьеры. Она рассказала о том, как столкнулась с харассментом со стороны одного из режиссёров.

Фото: youtube.com by канал Karina Nigay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Агата Муцениеце

По словам актрисы, мужчина пригласил её в ресторан под предлогом "работы над ролью". В то время Агата Муцениеце была ещё студенткой, поэтому согласилась на встречу. Однако вместо работы режиссёр начал предлагать ей стать его любовницей.

Он предлагал ей квартиру, в которой она могла бы жить, а он — периодически наведываться. Также он обещал поездку на Мальдивы и главные роли в будущих проектах.

"Я отказалась, и он сказал, что я дура, что я никогда не буду сниматься в кино и что он всем скажет, чтобы меня никуда не брали", — поделилась артистка.

В конце разговора режиссёр заявил, что найдёт другую актрису на роль в проекте, в котором она снималась. После этого она пришла домой и сообщила агенту об увольнении. На следующий день с ней связался директор постановщика и принёс извинения за случившееся. Муцениеце доработала в проекте, а на съёмочной площадке делала вид, что ничего не произошло.

Ранее друг Яниса Тиммы рассказал, что мужчина обращался к шаману.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



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