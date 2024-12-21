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Друг Яниса Тиммы раскрыл, что баскетболист обращался к шаману: на нём была страшная порча

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Марк Пугачёв, друг покойного баскетболиста Яниса Тиммы, высказал своё мнение о том, что за случившееся с ним стоит винить его бывшую жену, певицу Анну Седокову.

Янис Тимма
Фото: youtube.com by канал GQ Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янис Тимма

Марк, который живёт в Майами, считает, что Анна Седокова использовала Яниса Тимму в своих интересах, а затем бросила его. При этом сам Янис был одержим бывшей супругой.

По словам Марка, его друг обращался к шаману за помощью, так как чувствовал что-то неладное в своей жизни. Шаман указал на порчу и сказал, что смерть находится очень близко.

"Когда Янис ушёл, я написал шаману, и он ответил: "Я не удивлён. Месяц назад я говорил ему, что он умрёт в декабре, если не сделает то-то и то-то, не перестанет пить и не завершит определённые дела". Он говорил, что два раза спасал его от суицида", — отметил Марк Пугачёв.

Кроме того, Марк подчеркнул, что у баскетболиста были большие планы на жизнь. Например, он хотел открыть баскетбольную школу в Майами для детей.

Ранее соседка Яниса Тиммы рассказала об их отношениях с бывшей женой.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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