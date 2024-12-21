Соседка Яниса Тиммы раскрыла неприятные факты об отношениях баскетболиста с Анной Седоковой

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Соседка латвийского баскетболиста Яниса Тиммы в Майами, Лаура Иост, рассказала, что её сосед уже предпринимал попытку самоубийства из-за непростых отношений с певицей Анной Седоковой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

В беседе с "МК" она поделилась своими мыслями о том, что считает Анну "манипуляторшей". Спортсмен бросил всё в США и переехал в Москву ради неё, но певица в своих многочисленных интервью продолжала акцентировать внимание на себе.

Лаура Иост не считает Яниса Тимму слабым человеком, но понимает, что любого можно довести до такого состояния.

"Мне, безусловно, жаль Анну. Ей приходится жить с этим, и её день рождения превратился в траурную дату. Но, повторюсь, не стоит играть чувствами, судьбами и чужими жизнями. Если уходишь, то уходи, а не бегай туда-сюда", — отметила женщина.

В заключение Лаура Иост предположила, что Янис Тимма ушёл из жизни не самостоятельно.

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Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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