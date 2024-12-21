Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Друг Яниса Тиммы раскрыл, что баскетболист обращался к шаману: на нём была страшная порча
Солнечную систему посетила звезда: какие последствия это имело
Тарталетки с грибным жюльеном: идеальная закуска
Как стимулировать цветение орхидей с помощью народного рецепта
Что такое моточасы и как они помогут продлить жизнь вашему двигателю
Простые способы создать комфорт даже в маленькой квартире
Почему кошки могут быть агрессивными? 8 главных причин
Идеи салата из курицы. Приготовьте оригинальное блюдо
Какие соседи нужны розам для защиты и красоты

Соседка Яниса Тиммы раскрыла неприятные факты об отношениях баскетболиста с Анной Седоковой

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Соседка латвийского баскетболиста Яниса Тиммы в Майами, Лаура Иост, рассказала, что её сосед уже предпринимал попытку самоубийства из-за непростых отношений с певицей Анной Седоковой.

Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова и Янис Тимма

В беседе с "МК" она поделилась своими мыслями о том, что считает Анну "манипуляторшей". Спортсмен бросил всё в США и переехал в Москву ради неё, но певица в своих многочисленных интервью продолжала акцентировать внимание на себе.

Лаура Иост не считает Яниса Тимму слабым человеком, но понимает, что любого можно довести до такого состояния.

"Мне, безусловно, жаль Анну. Ей приходится жить с этим, и её день рождения превратился в траурную дату. Но, повторюсь, не стоит играть чувствами, судьбами и чужими жизнями. Если уходишь, то уходи, а не бегай туда-сюда", — отметила женщина.

В заключение Лаура Иост предположила, что Янис Тимма ушёл из жизни не самостоятельно.

Ранее Анастасия Ивлеева высмеяла Филиппа Киркорова.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол
Еда и рецепты
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол Аудио 
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Российский шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма Аудио 
Ледяной маникюр: тренд, который будет с нами всю зиму
Красота и стиль
Ледяной маникюр: тренд, который будет с нами всю зиму Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Сводка с фронта: Киев хочет перехватить инициативу на фронтах, дроны ВСУ ударили по многоэтажкам в Казани, Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Последние материалы
Что такое 13-ая зарплата и кому её выплатят перед Новым годом
Как повысить урожайность голубики на дачном участке
Белое или красное? Что выбрать для здоровья
Нужно ли завтракать, если с утра нет аппетита?
Сажайте пионы только в таких местах, и они порадуют вас своей красотой
Проблемы с бензином на АЗС? Советы по возврату денег и возмещению ущерба
Бирюзовая магия Коатепеке: как увидеть природное чудо
Как изменилось количество компаний, повышающих зарплаты сотрудникам
Как приготовить холодец, чтобы он стал настоящей витаминной бомбой
Простой трюк, который помогает сбросить килограммы без голодных диет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.