Ивлеева высмеяла Киркорова, который лишил её роли в новогоднем фильме от ТНТ

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Блогерша Анастасия Ивлеева в своём Telegram-канале иронично отреагировала на заявление народного артиста РФ Филиппа Киркорова о том, что он не дал ей роль в новогодней комедии "Небриллиантовая рука" от ТНТ.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Ивлеева

Киркоров рассказал, что поставил условие создателям проекта: либо он, либо Анастасия Ивлеева. По его словам, выбор был очевиден, и поэтому блогерше не досталось роли.

Ивлеева напомнила артисту о его неоднозначном появлении на церемонии вручения премии "МУЗ-ТВ" в 2021 году. Тогда он и блогер Дава были одеты как "жених и невеста" и фотографировались в окружении мужчин с голым торсом.

"Всё верно, Филипп всегда тщательно выбирает, с кем быть в одном кадре", — написала Ивлеева.

Ранее сообщалось, во сколько обойдётся семье Яниса Тиммы транспортировка его тела в Латвию.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



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