Дизайнер Артемий Лебедев оценил уютный домашний дизайн вагона столичного метрополитена.
Артемий Лебедев опубликовал в "Инстаграме"* фото вагона московского метро, в котором на полу под ногами пассажиров постелены ковры с ярким этническим узором. Потолок вагона украшен еловыми ветками и красными лентами. Стены в метро выполнены в шотландскую клетку.
"Кто в Москве не бывал — красоты не видал", — подписал кадры дизайнер и сопроводил свой пост нецензурным словом.
Подписчики Лебедева активно комментировали необычный контент.
"Классно, уютно, по-домашнему";
"Срочно Такера Карлсона сюда. Он должен это увидеть";
"И ковры постелили, а разуваться надо при входе?" — писали фолловеры под постом Артемия.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.