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Артемий Лебедев показал необычный дизайн вагона московского метро

0:57
Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев оценил уютный домашний дизайн вагона столичного метрополитена.

Вагон метро
Фото: https://www.instagram.com/temalebedev by Инстаграм Артемия Лебедева is licensed under public doman
Вагон метро

Артемий Лебедев опубликовал в "Инстаграме"* фото вагона московского метро, в котором на полу под ногами пассажиров постелены ковры с ярким этническим узором. Потолок вагона украшен еловыми ветками и красными лентами. Стены в метро выполнены в шотландскую клетку.

"Кто в Москве не бывал — красоты не видал", — подписал кадры дизайнер и сопроводил свой пост нецензурным словом.

Подписчики Лебедева активно комментировали необычный контент.

"Классно, уютно, по-домашнему";

"Срочно Такера Карлсона сюда. Он должен это увидеть";

"И ковры постелили, а разуваться надо при входе?" — писали фолловеры под постом Артемия.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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