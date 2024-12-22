Артемий Лебедев показал необычный дизайн вагона московского метро

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев оценил уютный домашний дизайн вагона столичного метрополитена.

Фото: https://www.instagram.com/temalebedev by Инстаграм Артемия Лебедева is licensed under public doman Вагон метро

Артемий Лебедев опубликовал в "Инстаграме"* фото вагона московского метро, в котором на полу под ногами пассажиров постелены ковры с ярким этническим узором. Потолок вагона украшен еловыми ветками и красными лентами. Стены в метро выполнены в шотландскую клетку.

"Кто в Москве не бывал — красоты не видал", — подписал кадры дизайнер и сопроводил свой пост нецензурным словом.

Подписчики Лебедева активно комментировали необычный контент.

"Классно, уютно, по-домашнему"; "Срочно Такера Карлсона сюда. Он должен это увидеть"; "И ковры постелили, а разуваться надо при входе?" — писали фолловеры под постом Артемия.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.



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