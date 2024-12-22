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Садальский почтил память своего погибшего при странных обстоятельствах племянника

1:10
Шоу-бизнес

Станислав Садальский написал трогательный пост в память о своём умершем 26-летнем племяннике.

Продюсер Александр Павлуцкий
Фото: https://t.me/s/StasSadalskiy by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman
Продюсер Александр Павлуцкий

Станислав Садальский опубликовал в своём Telegram-канале прощальное послание к племяннику, продюсеру Александру Павлуцкому, который умер в молодом возрасте при странных обстоятельствах.

Актёр рассказал, что он и его родные не перестают терзаться вопросом о том, кто так обидел Александра. Молодой человек строил планы, но им не суждено было осуществиться.

Садальский не верит в версию добровольного ухода из жизни из-за несчастной любви. Он уверен, что его племянник не собирался умирать.

"Что же ты наделал. Ты напугал нас до конца жизни, и молодых, и старых. У каждого из нас теперь какая-то вина перед тобой — кто-то не ответил, кто-то не поверил, не услышал, не перезвонил, соврал, не утешил. Не уберёг", — написал заслуженный артист РСФСР в личном микроблоге.

Ранее Станислав Садальский обратил внимание на то, что на декабрь приходится больше всего смертей.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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