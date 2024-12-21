Сын Петросяна завоевал медаль в спортивной дисциплине

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Стало известно, какой вид спорта Евгений Петросян и Татьяна Брухунова выбрали для своего четырёхлетнего сына.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman Сын Евгения Петросяна Ваган

Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором Вагану Петросяну надевают медаль на шею. Выяснилось, что мальчик занимается плаванием.

"Мой маленький чемпион! 25 метров на спине! Парню 4.9. Я редко здесь говорю о победах сына, но никогда не перестаю гордиться им!" — написала супруга юмориста под снимком.

Ранее Татьяна Брухунова рассказала, что сводила наследника на необычный ретро утренник в Дом Вишневского, где воссоздали атмосферу рождественского праздника, характерного для дореволюционной России.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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