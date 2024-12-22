Юрий Лоза сравнил ремиксы советских фильмов с тухлой селёдкой

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Певец Юрий Лоза объяснил, почему, на его взгляд, не нужно снимать ремиксы советских фильмов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кинохлопушка

Юрий Лоза раскритиковал попытки переснимать культовые картины времён Советского союза.

Певец предполагал, что провал фильма "А зори здесь тихие" умерят пыл кинематографистов снимать картины на основе известных шедевров.

"Ан нет, они зачем-то бездарно повторили "Противостояние". Разве их чем-то не устроила игра Басилашвили или Болтнева в фильме 85-го года?" — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём Telegram-канале.

Он назвал ремиксы знаменитых кинокартин "перепевками" и сравнил старые фильмы с десертом, а новые — с тухлой селёдкой.

Уточнения

Реми́кс (англ. remix) (или реоркестрация (англ. reorchestration)) — фрагмент носителя, который был изменён или искажён из своего первоначального состояния путём добавления, удаления или изменения частей элемента.



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