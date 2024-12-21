Филипп Киркоров поставил ТНТ условие — либо он, либо Ивлеева

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров объяснил, что не потерпит рядом с собой в новогодних ТВ-проектах Настю Ивлееву.

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров

Киркоров опубликовал в "Инстаграме"* фрагмент новогоднего выпуска по мотивам фильма "Любовь и голуби". В эпизоде короля российской эстрады называют "сучкой крашеной".

Певец заявил, что устал от имени блогера Насти Ивлеевой. Он опроверг слухи о том, что Ивлеева появится на ТНТ в одном с ним проекте.

"Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам "Небриллиантовой руки" и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь", — написал в социальный сетях артист.

Народный артист России назвал Ивлееву "профурсеткой с бриллиантом на пятой точке".

Он отметил, что в поставленном ультиматуме представители ТНТ отдали предпочтение ему, так как его появление в кадре гарантирует хитовость любому проекту.

Певец пожелал Ивлеевой всего хорошего.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор.



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