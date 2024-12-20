Певица Слава рассказала, какой подарок ждёт на Новый год

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Слава объяснила, какой подарок на новогодние праздники она считает самым лучшим.

Фото: https://vk.com/slava_official_club by ВК-аккаунт певицы Славы is licensed under public doman Певица Слава

Певица Слава уверена, что лучше всего получить на Новый год денежный подарок. От такого презента, по словам звезды, она не станет отказываться никогда.

"Мне нужно много, чем больше — тем лучше! У меня огромная семья, друзья", — приводит слова знаменитости "Блокнот Старс".

Исполнительница хита "Одиночество — сволочь" отметила, что занимается благотворительностью, поэтому не будет все деньги забирать себе.

"Присылайте мне деньги, я их точно раздам", — сказала звезда.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что не собирается никому ничего дарить на Новый год. Певец, однако, похвастался тем, что купил матери квартиру в Москве.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен.



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