Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему зимняя обрезка деревьев полезнее осенней
Путешествие сорвано — китайцу отказали в выезде из-за сувенирных печатей в паспорте
Как бессонница влияет на продолжительность жизни
Россия запускает производство первого в мире автономного трактора-робота
Почему собакам нельзя сладкое: главная опасность шоколада
Простая альтернатива макаронам, которая улучшит ваше питание
Забудьте про удобрения! Эти растения увеличат ваш урожай яблок
Александр Овечкин впервые после травмы провёл тренировку без ограничений
5 шагов для замедления старения кожи после 30

Певица Слава рассказала, какой подарок ждёт на Новый год

0:50
Шоу-бизнес

Певица Слава объяснила, какой подарок на новогодние праздники она считает самым лучшим.

Певица Слава
Фото: https://vk.com/slava_official_club by ВК-аккаунт певицы Славы is licensed under public doman
Певица Слава

Певица Слава уверена, что лучше всего получить на Новый год денежный подарок. От такого презента, по словам звезды, она не станет отказываться никогда.

"Мне нужно много, чем больше — тем лучше! У меня огромная семья, друзья", — приводит слова знаменитости "Блокнот Старс".

Исполнительница хита "Одиночество — сволочь" отметила, что занимается благотворительностью, поэтому не будет все деньги забирать себе.

"Присылайте мне деньги, я их точно раздам", — сказала звезда.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что не собирается никому ничего дарить на Новый год. Певец, однако, похвастался тем, что купил матери квартиру в Москве.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Продвижение ВСУ в Курской области остановили
Правда ТВ
Продвижение ВСУ в Курской области остановили Аудио 
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Российский шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма Аудио 
Еда для долголетия: 100-летний учитель на пенсии назвал уникальный продукт
Еда и рецепты
Еда для долголетия: 100-летний учитель на пенсии назвал уникальный продукт Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Последние материалы
Александр Овечкин впервые после травмы провёл тренировку без ограничений
5 шагов для замедления старения кожи после 30
Не любите рыбу? Эти продукты заменят её и дадут омега-3
Ментальное здоровье в старости: 4 привычки, которые помогут
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Росреестр зарегистрировал могилу неизвестного солдата в Приморском крае
Авиадебош на борту Utair — за нападение в самолёте агрессивному пассажиру грозит до 5 лет тюрьмы
Теннисиста Даниила Савельева отстранили на два года за употребление мельдония
Стриженова показала, как они семьёй отпраздновали день рождения дочери
Три ошибки при выборе костей для питомца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.