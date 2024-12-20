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Карл III посвятил в рыцари режиссёра Кристофера Нолана

1:40
Шоу-бизнес

Стало известно, что 18 декабря 54-летний британский режиссёр Кристофер Нолан и его жена Эмма Томас приняли почётные титулы от короля Карла III в Букингемском дворце в Лондоне. Им были присвоены рыцарские и дамские звания за вклад в развитие киноиндустрии.

Кристофер Нолан
Фото: YouTube канал Sky News Australia by Скриншот видео YouTube канала Sky News Australia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кристофер Нолан

"Он сказал, что смотрел "Оппенгеймера" и ему понравилось. Было очень приятно, что он знаком с нашей работой и знает о ней, и, да, он надеялся, что я восприму это как стимул для того, чтобы продолжать работать", — рассказал Нолан журналистам.

В современной Великобритании звание рыцаря — это знак уважения и одобрения деятельности человека лично от монарха. Среди женщин, получивших высокий титул — дама Хелена Бонэм Картер и дама Анджелина Джоли. Актёры, удостоенные рыцарского звания: сэр Хью Лори, сэр Том Харди, сэр Бенедикт Камбербетч, сэр Энтони Филипп Хопкинс. И даже советский актёр сэр Василий Ливанов, блестяще исполнивший роль главного британского сыщика Шерлока Холмса, за что и получил награду в 2006 году из рук королевы Елизаветы II. 

В настоящее время Нолан работает над новым проектом, название которого пока не разглашается. Известно только, что в нём сыграют Том Холланд, Мэтт Деймон, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон. Премьера заявлена на 17 июля 2026 года.

Уточнения

Сэр Кри́стофер Эдвард Но́лан — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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