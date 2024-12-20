Дима Билан встретит Новый год с Шахтёром в новой квартире

В прошлом году 42-летний российский певец Дима Билан приобрёл 4-х комнатную квартиру в историческом центре Москвы с видом на Красную площадь. Апартаменты площадью 183 квадратных метра расположены на улице Поварская, в одном из элитных районов столицы.

Фото: Канал t.me/bilanofficial/ by Скриншот канала t.me/bilanofficial/, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дима Билан

Музыкант не распространяется о стоимости покупки, но по данным источников, квартира обошлась ему в 90 миллионов рублей.

Билан ещё не успел сделать ремонт, поэтому решил на Новый год окунуться в атмосферу недавнего советского прошлого. В квартире сохранилась дорогая кремлёвская посуда, так что голодом артист не останется.

"Квартира эксклюзивная. Её подарил сам Иосиф Сталин физику-ядерщику. Она никогда не продавалась и не выставлялась на продажу. Это настоящий антиквариат, который даже ремонтировать не хочется. Каждая деталь здесь дышит историей", — рассказал Дмитрий Билан.

В новогоднюю ночь компанию Билану составит кот по кличке Шахтёр. Пушистик уже освоился в новой квартире и весело играет с игрушками, значит с аурой всё в порядке, говорит артист.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н — российский певец, автор песен и киноактёр.



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