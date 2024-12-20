Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Николай Цискаридзе высказал критическое мнение о постановке балета "Щелкунчик" в Большом театре. В беседе с журналистами он отметил, что не видит в спектакле ничего нового, а состав исполнителей оставляет желать лучшего, пишет Газета. ру.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Николай Цискаридзе

Цискаридзе подчеркнул, что "Щелкунчик" уже более 60 лет транслируется по телевидению в России, и в текущем году если театр и удивит чем-то зрителей, то это "очень плохим составом исполнителей".

По его мнению, в настоящее время в Большом театре отсутствуют специалисты, способные качественно подготовить и исполнить постановку "Щелкунчика".

""Щелкунчик" Большого театра смотреть невозможно. Это не имеет никакого отношения к тому настоящему "Щелкунчику", который там должен быть", — поделился артист.

Ранее Цискаридзе отмечал, что давно разочарован спектаклем и считает, что интерес зрителей к этому представлению является своего рода безумием. А неоправданно высокие цены на билеты артист назвал ненормальным явлением.

Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.



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