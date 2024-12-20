Телеведущая Екатерина Стриженова трогательно обратилась к младшей дочери в день рождения наследницы.
Екатерина Стриженова опубликовала в "Инстаграме"* фото с празднования дня рождения дочери Александры от режиссёра Александра Стриженова.
Звезда отметила, что родила вторую дочь в сознательном возрасте, и её спланированное появление на свет было для семьи счастьем.
Екатерина пожелала наследнице исполнения планов и счастья.
"Ты добрый цельный человек с твёрдым характером, всегда добиваешься поставленных целей!" — написала знаменитость под кадрами.
К поздравлением присоединилась телеведущая Екатерина Андреева.
"С днём рождения, такая красавица и умница — вся в родителей", — оставила комментарий Андреева.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Андреева Екатерина Сергеевна (род. 1961 или 1965) — российская журналистка, телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца.