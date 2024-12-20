Стриженова показала, как они семьёй отпраздновали день рождения дочери

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова трогательно обратилась к младшей дочери в день рождения наследницы.

Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman Телеведущая Екатерина Стриженова с семьёй

Екатерина Стриженова опубликовала в "Инстаграме"* фото с празднования дня рождения дочери Александры от режиссёра Александра Стриженова.

Звезда отметила, что родила вторую дочь в сознательном возрасте, и её спланированное появление на свет было для семьи счастьем.

Екатерина пожелала наследнице исполнения планов и счастья.

"Ты добрый цельный человек с твёрдым характером, всегда добиваешься поставленных целей!" — написала знаменитость под кадрами.

К поздравлением присоединилась телеведущая Екатерина Андреева.

"С днём рождения, такая красавица и умница — вся в родителей", — оставила комментарий Андреева.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Андреева Екатерина Сергеевна (род. 1961 или 1965) — российская журналистка, телеведущая.



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