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Стриженова показала, как они семьёй отпраздновали день рождения дочери

0:57
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова трогательно обратилась к младшей дочери в день рождения наследницы.

Телеведущая Екатерина Стриженова с семьёй
Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman
Телеведущая Екатерина Стриженова с семьёй

Екатерина Стриженова опубликовала в "Инстаграме"* фото с празднования дня рождения дочери Александры от режиссёра Александра Стриженова.

Звезда отметила, что родила вторую дочь в сознательном возрасте, и её спланированное появление на свет было для семьи счастьем.

Екатерина пожелала наследнице исполнения планов и счастья.

"Ты добрый цельный человек с твёрдым характером, всегда добиваешься поставленных целей!" — написала знаменитость под кадрами.

К поздравлением присоединилась телеведущая Екатерина Андреева.

"С днём рождения, такая красавица и умница — вся в родителей", — оставила комментарий Андреева.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Андреева Екатерина Сергеевна (род. 1961 или 1965) — российская журналистка, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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