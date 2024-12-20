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Юрий Лоза сравнил Владимира Путина с чудотворцем

1:03
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза высказался о прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

путин
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
путин

Юрий Лоза обратил внимание на то, что прямая линия с лидером РФ состоялась в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца. Данный святой является одним из самых почитаемых в нашей стране и в мире.

"В сознании народа давно живёт ассоциация: Путин — тоже чудотворец, и он также совершает некие волшебные разовые акции, которые потом становятся поводом для создания легенд", — написал артист в личном Telegram-канале.

Подтверждением мыслей певца, по его словам, является то, что к Путину обращаются миллионы людей. После команды президента в РФ решаются давние проблемы с больницами и лужами.

Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что россияне живут в ожидании чуда.

Ранее Путин ответил на вопросы блогера-миллионника Влада Бумаги о замедлении YouTube.

Уточнения

Никола́й Чудотво́рец; Николай Уго́дник; Николай Мирлики́йский; Святи́тель Николай (греч. Άγιος Νικόλαος — «святой Николай»; около 270 года, Патара, Ликия — около 345 года, Миры, Ликия) — святой в исторических церквях, архиепископ Мир Ликийских (Византия).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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