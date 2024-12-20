Алексей Воробьёв назвал причину, по которой до сих пор не женат

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр и музыкант Алексей Воробьёв объяснил, почему в 36 лет до сих пор не обзавёлся семьёй.

Фото: https://vk.com/alexeyvorobyov by ВК-аккаунт Алексея Воробьёва is licensed under public doman Певец Алексей Воробьёв

Алексей Воробьёв отметил, что спешка — это совершенно чуждое ему понятие.

"Я вообще никуда не тороплюсь, поэтому я до сих пор не женат", — объяснил автор хита "Сумасшедшая".

Он признался, что не торопится не только в личной жизни, но и в творчестве.

"После премьеры песни я релиз её делаю через год", — рассказал артист в телевизионном интервью.

Ранее Алексей Воробьёв рассказал о перенесённом инсульте в США.

Уточнения

Алексе́й Влади́мирович Воробьёв (род 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр, режиссер и музыкант. Автор таких хитов, как «Сумасшедшая», «Я тебя люблю», «Всегда буду с тобой», «Самая красивая», а также сценарист и режиссёр клипов на эти песни.



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