Дом-2 хотят продать: оградить забором, пригласить священника и кропить святой водой

Сетевые остряки отреагировали на новость о продаже участка, на котором когда-то снимали популярный телепроект "Дом-2".
Как сообщает "СтарХит", территорию телестройки "Дом-2" выставили на продажу. За "место силы" просят 690 миллионов рублей.
В объявлении перечислены достоинства участка. Среди преимуществ места значатся в основном его медийность. Отмечается, что здесь началась карьера Ольги Бузовой и Ксении Бородиной.
К достоинством территории, на которой располагалось знаменитое "лобное место", отнесены экологичность и живописность района, который расположен всего в 14 км от МKАД по Новорижскому шоссе.
В Сети шутят, что территорию, где снимался "Дом-2" следует обнести забором и пригласить священников, чтобы они днём и ночью кропили участок святой водой.
«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года. Ранее выходило на телеканале «ТНТ».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.