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Дом-2 хотят продать: оградить забором, пригласить священника и кропить святой водой

0:58
Шоу-бизнес

Сетевые остряки отреагировали на новость о продаже участка, на котором когда-то снимали популярный телепроект "Дом-2".

кирпичная стена
Фото: commons.wikimedia.org by Артем епифанцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кирпичная стена

Как сообщает "СтарХит", территорию телестройки "Дом-2" выставили на продажу. За "место силы" просят 690 миллионов рублей.

В объявлении перечислены достоинства участка. Среди преимуществ места значатся в основном его медийность. Отмечается, что здесь началась карьера Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. 

К достоинством территории, на которой располагалось знаменитое "лобное место", отнесены экологичность и живописность района, который расположен всего в 14 км от МKАД по Новорижскому шоссе.

В Сети шутят, что территорию, где снимался "Дом-2" следует обнести забором и пригласить священников, чтобы они днём и ночью кропили участок святой водой.

Уточнения

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года. Ранее выходило на телеканале «ТНТ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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