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Путин ответил на вопросы блогера-миллионника Влада Бумаги о замедлении YouTube

0:52
Шоу-бизнес

Блогер Влад Бумага, аудитория которого в Интернете насчитывает 80 миллионов человек, задал вопрос Владимиру Путину о замедления иностранного хостинга YouTube.

Блогер Влад Бумага
Фото: https://vk.com/a4 by ВК-аккаунт Влада Бумаги is licensed under public doman
Блогер Влад Бумага

Влад Бумага поучаствовал в прямой линии с президентом РФ. Блогер отметил, что российская платформа "ВК-видео" имеет большой потенциал, и он пытается на этой платформе развиваться.

Кумир подрастающего поколения затронул также тему замедления YouTube.

Владимир Путин объяснил, что после введения санкций Запада Google почти прекратил поставлять необходимую технику на территорию России.

"Таким образом, создал сам для себя определённые проблемы", — объяснил лидер РФ.

Ранее Филипп Киркоров поделился своими впечатлениями от общения с блогером Владом Бумагой.

Уточнения

Владисла́в Андре́евич (Влад) Бума́га (бел. Уладзіслаў Андрэевіч (Улад) Бумага; род. 5 июня 1996, Минск), также известен как Влад А4 и просто A4, — белорусский и российский видеоблогер, певец.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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