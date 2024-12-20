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Участок, где снимали Дом-2, выставлен на продажу за 690 миллионов рублей

Шоу-бизнес

Информация о продаже съёмочной площадки "Дом-2" появилась на сайте недвижимости, сообщает "Экспресс-газета". Съёмки реалити-шоу проходили в деревне Лешково Истринского района Подмосковья с 2004 по 2014 год.

Дом-2
Фото: YouTube канал Selfish Girl by Скриншот видео YouTube канала Selfish Girl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом-2

Потом телестройка переехала в Новую Москву. Причины переезда не были официально объявлены, но у зрителей было несколько версий. Некоторые считали, что участники просто загадили первую площадку, и она стала непригодной для съёмок. Другие думали, что продюсеры просто захотели изменить обстановку.

После того как территория опустела, владелец решил подороже продать участок с богатой историей, но покупателей до сих пор не нашлось. За эти годы его выставляли на продажу несколько раз, но безуспешно. 15 декабря 2024 года информация о продаже появилась снова.

"Отсюда начинали свой путь Ольга Бузова, Ксения Бородина, Инстасамка и другие известные личности. Это место было выбрано не случайно: экологически чистый, живописный и атмосферный район всего в 14 километрах от МКАДа по Новорижскому шоссе на берегу реки Истра в посёлке Лобаново", — говорится в описании участка.

Владельцы территории утверждают, что она прекрасно подойдёт для строительства банного комплекса или пансионата.

Сейчас участок площадью 1200 соток выглядит заброшенным, но всё ещё живописен благодаря окружающему его лесу. Места, где проходили съёмки, заросли травой и деревьями. Подвесной мостик над оврагом, по которому вылетевшие на голосовании участники покидали проект, обветшал. Городок с бараками, где когда-то кипели нешуточные страсти, разрушен.

Уточнения

"Дом-2" - российское реалити-шоу, выходящее на телеканале "Ю" с 19 апреля 2021 года.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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