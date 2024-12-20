Певица Алсу дала совет рэперу Натану, который принялся извиняться перед женой

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Певица Алсу отреагировала на слова рэпера Натана, который пытается вымолить прощение у жены.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman Певица Алсу

Певица Алсу опубликовала в социальных сетях фото рэпера Натана, который в шоу "Звёзды в джунглях" продемонстрировал свой любвеобильный характер.

Сейчас Натан пишет трогательные посты, в которых просит прощения у супруги за причинённую ей боль. Он заверяет, что станет для жены мужчиной, которому она снова сможет доверять.

Алсу, которая недавно пережила развод с бизнесменом Яном Абрамовым предположительно из-за неверности супруга скептически относится к словесным заверениям.

"Слова без поступков — это манипуляция. Теперь надо действовать", — написала исполнительница хита "Зимний сон".

Ранее адвокат Яна Абрамова раскрыл имя нового избранника Алсу.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).



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