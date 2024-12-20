Ольга Бузова рассказала о неудачных попытках устроить личную жизнь в этом году

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После расставания с Давидом Манукяном Ольга Бузова не стала ставить крест на своей личной жизни. 38-летняя певица продолжает знакомиться с новыми людьми и даже ходит на свидания, но пока не встретила того, с кем хотела бы построить серьёзные отношения.

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Бузова

Бывает, что знакомства приносят разочарование, поскольку Ольга не чувствует трепета по отношению к себе, и люди часто ведут себя безответственно. Она рассказала об одном из мужчин, который не пришёл на свидание, чем обидел и расстроил певицу.

"Мне не хватало именно внимания и заботы обо мне как о девушке. Мне не хватало ответственности: если мы договорились, значит мы договорились. Если у тебя планы меняются, то ты не должен мои планы менять, потому что ты в моих планах", — высказалась артистка.

Временные неудачи не повлияли на желание артистки устроить личную жизнь. Она всё ещё верит в настоящую любовь и ждёт встречи с ней.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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